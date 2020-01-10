Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.760 0,22 BIST ANKARA 156.668 0,39 BIST ANTALYA 99.819 5,18 BIST BALIKESİR 109.884 0,11 BIST BURSA 204.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 251.760 0,22
BIST ANKARA 156.668 0,39
BIST ANTALYA 99.819 5,18
BIST BALIKESİR 109.884 0,11
BIST BURSA 204.778 -0,68
BIST DENIZLI 138.334 1,61
BIST ISTANBUL 120.130 0,30
BIST IZMIR 207.144 0,57
BIST KAYSERI 496.749 0,02
BIST KOCAELI 247.646 -0,41
BIST KONYA 94.124 -0,41
BIST TEKIRDAĞ 388.686 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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