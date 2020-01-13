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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.510 2,58 BIST ANKARA 158.661 1,09 BIST ANTALYA 104.310 1,80 BIST BALIKESİR 113.055 2,57 BIST BURSA 205.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.510
|2,58
|BIST ANKARA
|158.661
|1,09
|BIST ANTALYA
|104.310
|1,80
|BIST BALIKESİR
|113.055
|2,57
|BIST BURSA
|205.410
|0,79
|BIST DENIZLI
|139.783
|1,90
|BIST ISTANBUL
|121.983
|1,32
|BIST IZMIR
|209.346
|1,83
|BIST KAYSERI
|514.335
|2,86
|BIST KOCAELI
|250.563
|0,63
|BIST KONYA
|96.094
|1,85
|BIST TEKIRDAĞ
|408.061
|4,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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