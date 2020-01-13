Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.510 2,58 BIST ANKARA 158.661 1,09 BIST ANTALYA 104.310 1,80 BIST BALIKESİR 113.055 2,57 BIST BURSA 205.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 256.510 2,58
BIST ANKARA 158.661 1,09
BIST ANTALYA 104.310 1,80
BIST BALIKESİR 113.055 2,57
BIST BURSA 205.410 0,79
BIST DENIZLI 139.783 1,90
BIST ISTANBUL 121.983 1,32
BIST IZMIR 209.346 1,83
BIST KAYSERI 514.335 2,86
BIST KOCAELI 250.563 0,63
BIST KONYA 96.094 1,85
BIST TEKIRDAĞ 408.061 4,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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