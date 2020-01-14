Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 259.805 0,57 BIST ANKARA 160.519 1,20 BIST ANTALYA 102.903 -1,03 BIST BALIKESİR 114.818 2,46 BIST BURSA 205.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 259.805 0,57
BIST ANKARA 160.519 1,20
BIST ANTALYA 102.903 -1,03
BIST BALIKESİR 114.818 2,46
BIST BURSA 205.933 0,46
BIST DENIZLI 143.980 -0,20
BIST ISTANBUL 122.114 0,04
BIST IZMIR 210.147 -0,14
BIST KAYSERI 516.925 -0,31
BIST KOCAELI 251.139 0,01
BIST KONYA 94.738 -1,49
BIST TEKIRDAĞ 425.730 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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