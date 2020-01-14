Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 259.805 0,57 BIST ANKARA 160.519 1,20 BIST ANTALYA 102.903 -1,03 BIST BALIKESİR 114.818 2,46 BIST BURSA 205.933 0,46 BIST DENIZLI 143.980 -0,20 BIST ISTANBUL 122.114 0,04 BIST IZMIR 210.147 -0,14 BIST KAYSERI 516.925 -0,31 BIST KOCAELI 251.139 0,01 BIST KONYA 94.738 -1,49 BIST TEKIRDAĞ 425.730 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)