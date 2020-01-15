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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.000 -0,59 BIST ANKARA 160.330 -0,64 BIST ANTALYA 104.607 1,87 BIST BALIKESİR 119.623 4,03 BIST BURSA 207.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.000
|-0,59
|BIST ANKARA
|160.330
|-0,64
|BIST ANTALYA
|104.607
|1,87
|BIST BALIKESİR
|119.623
|4,03
|BIST BURSA
|207.230
|0,02
|BIST DENIZLI
|145.011
|0,80
|BIST ISTANBUL
|122.463
|-0,37
|BIST IZMIR
|210.671
|-0,13
|BIST KAYSERI
|520.203
|-0,84
|BIST KOCAELI
|250.488
|-0,17
|BIST KONYA
|93.183
|-1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|423.887
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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