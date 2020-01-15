Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.000 -0,59 BIST ANKARA 160.330 -0,64 BIST ANTALYA 104.607 1,87 BIST BALIKESİR 119.623 4,03 BIST BURSA 207.230 0,02 BIST DENIZLI 145.011 0,80 BIST ISTANBUL 122.463 -0,37 BIST IZMIR 210.671 -0,13 BIST KAYSERI 520.203 -0,84 BIST KOCAELI 250.488 -0,17 BIST KONYA 93.183 -1,16 BIST TEKIRDAĞ 423.887 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)