Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 259.796 0,67 BIST ANKARA 161.136 0,96 BIST ANTALYA 104.982 -0,29 BIST BALIKESİR 120.074 0,99 BIST BURSA 211.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 259.796 0,67
BIST ANKARA 161.136 0,96
BIST ANTALYA 104.982 -0,29
BIST BALIKESİR 120.074 0,99
BIST BURSA 211.962 1,76
BIST DENIZLI 147.883 1,36
BIST ISTANBUL 123.960 0,95
BIST IZMIR 211.708 0,62
BIST KAYSERI 525.960 0,07
BIST KOCAELI 251.356 0,27
BIST KONYA 96.563 2,72
BIST TEKIRDAĞ 429.056 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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