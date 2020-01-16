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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 259.796 0,67 BIST ANKARA 161.136 0,96 BIST ANTALYA 104.982 -0,29 BIST BALIKESİR 120.074 0,99 BIST BURSA 211.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|259.796
|0,67
|BIST ANKARA
|161.136
|0,96
|BIST ANTALYA
|104.982
|-0,29
|BIST BALIKESİR
|120.074
|0,99
|BIST BURSA
|211.962
|1,76
|BIST DENIZLI
|147.883
|1,36
|BIST ISTANBUL
|123.960
|0,95
|BIST IZMIR
|211.708
|0,62
|BIST KAYSERI
|525.960
|0,07
|BIST KOCAELI
|251.356
|0,27
|BIST KONYA
|96.563
|2,72
|BIST TEKIRDAĞ
|429.056
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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