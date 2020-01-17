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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 254.181 -0,39 BIST ANKARA 158.554 -0,25 BIST ANTALYA 101.547 -1,16 BIST BALIKESİR 121.677 2,22 BIST BURSA 213.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|254.181
|-0,39
|BIST ANKARA
|158.554
|-0,25
|BIST ANTALYA
|101.547
|-1,16
|BIST BALIKESİR
|121.677
|2,22
|BIST BURSA
|213.024
|1,53
|BIST DENIZLI
|151.613
|1,22
|BIST ISTANBUL
|122.790
|0,09
|BIST IZMIR
|207.723
|-0,28
|BIST KAYSERI
|522.673
|0,39
|BIST KOCAELI
|249.418
|0,09
|BIST KONYA
|95.333
|-0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|425.016
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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