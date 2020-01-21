Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.532 -0,38 BIST ANKARA 160.333 -0,17 BIST ANTALYA 102.978 1,01 BIST BALIKESİR 118.530 -0,01 BIST BURSA 216.165 0,02 BIST DENIZLI 149.423 0,07 BIST ISTANBUL 123.759 -0,25 BIST IZMIR 214.971 0,26 BIST KAYSERI 531.192 0,27 BIST KOCAELI 250.946 0,24 BIST KONYA 100.961 3,72 BIST TEKIRDAĞ 441.198 1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)