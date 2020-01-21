Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.532 -0,38 BIST ANKARA 160.333 -0,17 BIST ANTALYA 102.978 1,01 BIST BALIKESİR 118.530 -0,01 BIST BURSA 216.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 256.532 -0,38
BIST ANKARA 160.333 -0,17
BIST ANTALYA 102.978 1,01
BIST BALIKESİR 118.530 -0,01
BIST BURSA 216.165 0,02
BIST DENIZLI 149.423 0,07
BIST ISTANBUL 123.759 -0,25
BIST IZMIR 214.971 0,26
BIST KAYSERI 531.192 0,27
BIST KOCAELI 250.946 0,24
BIST KONYA 100.961 3,72
BIST TEKIRDAĞ 441.198 1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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