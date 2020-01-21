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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.532 -0,38 BIST ANKARA 160.333 -0,17 BIST ANTALYA 102.978 1,01 BIST BALIKESİR 118.530 -0,01 BIST BURSA 216.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.532
|-0,38
|BIST ANKARA
|160.333
|-0,17
|BIST ANTALYA
|102.978
|1,01
|BIST BALIKESİR
|118.530
|-0,01
|BIST BURSA
|216.165
|0,02
|BIST DENIZLI
|149.423
|0,07
|BIST ISTANBUL
|123.759
|-0,25
|BIST IZMIR
|214.971
|0,26
|BIST KAYSERI
|531.192
|0,27
|BIST KOCAELI
|250.946
|0,24
|BIST KONYA
|100.961
|3,72
|BIST TEKIRDAĞ
|441.198
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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