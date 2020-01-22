Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.380 0,26 BIST ANKARA 163.214 1,06 BIST ANTALYA 107.958 -0,36 BIST BALIKESİR 119.213 0,33 BIST BURSA 220.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.380
|0,26
|BIST ANKARA
|163.214
|1,06
|BIST ANTALYA
|107.958
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|119.213
|0,33
|BIST BURSA
|220.606
|0,90
|BIST DENIZLI
|150.422
|0,92
|BIST ISTANBUL
|124.914
|0,02
|BIST IZMIR
|216.590
|0,61
|BIST KAYSERI
|532.758
|0,72
|BIST KOCAELI
|252.183
|0,00
|BIST KONYA
|103.309
|-3,50
|BIST TEKIRDAĞ
|446.234
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama