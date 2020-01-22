Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.380 0,26 BIST ANKARA 163.214 1,06 BIST ANTALYA 107.958 -0,36 BIST BALIKESİR 119.213 0,33 BIST BURSA 220.606 0,90 BIST DENIZLI 150.422 0,92 BIST ISTANBUL 124.914 0,02 BIST IZMIR 216.590 0,61 BIST KAYSERI 532.758 0,72 BIST KOCAELI 252.183 0,00 BIST KONYA 103.309 -3,50 BIST TEKIRDAĞ 446.234 1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)