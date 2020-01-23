Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.705 2,41 BIST ANKARA 163.429 0,35 BIST ANTALYA 111.664 3,52 BIST BALIKESİR 122.414 3,03 BIST BURSA 221.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 261.705 2,41
BIST ANKARA 163.429 0,35
BIST ANTALYA 111.664 3,52
BIST BALIKESİR 122.414 3,03
BIST BURSA 221.915 1,06
BIST DENIZLI 150.366 -0,01
BIST ISTANBUL 124.648 0,15
BIST IZMIR 217.301 0,41
BIST KAYSERI 531.679 0,81
BIST KOCAELI 251.128 0,03
BIST KONYA 104.727 3,25
BIST TEKIRDAĞ 464.628 4,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı
Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin Çin'de satış hedeflerini tutturamayan şirket çalışanları ceza olarak emekletildi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:18:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]