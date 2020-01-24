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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 259.601 -1,36 BIST ANKARA 162.755 0,13 BIST ANTALYA 110.308 -0,82 BIST BALIKESİR 122.721 -1,00 BIST BURSA 216.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|259.601
|-1,36
|BIST ANKARA
|162.755
|0,13
|BIST ANTALYA
|110.308
|-0,82
|BIST BALIKESİR
|122.721
|-1,00
|BIST BURSA
|216.988
|-0,63
|BIST DENIZLI
|151.350
|1,16
|BIST ISTANBUL
|123.485
|-0,43
|BIST IZMIR
|218.591
|0,24
|BIST KAYSERI
|533.182
|0,61
|BIST KOCAELI
|249.171
|-0,43
|BIST KONYA
|104.243
|-0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|483.020
|4,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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