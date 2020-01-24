Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 259.601 -1,36 BIST ANKARA 162.755 0,13 BIST ANTALYA 110.308 -0,82 BIST BALIKESİR 122.721 -1,00 BIST BURSA 216.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 259.601 -1,36
BIST ANKARA 162.755 0,13
BIST ANTALYA 110.308 -0,82
BIST BALIKESİR 122.721 -1,00
BIST BURSA 216.988 -0,63
BIST DENIZLI 151.350 1,16
BIST ISTANBUL 123.485 -0,43
BIST IZMIR 218.591 0,24
BIST KAYSERI 533.182 0,61
BIST KOCAELI 249.171 -0,43
BIST KONYA 104.243 -0,04
BIST TEKIRDAĞ 483.020 4,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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