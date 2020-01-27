Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 258.073 -0,52 BIST ANKARA 163.084 -0,08 BIST ANTALYA 111.069 0,62 BIST BALIKESİR 125.811 1,51 BIST BURSA 219.394 1,05 BIST DENIZLI 152.382 0,92 BIST ISTANBUL 122.880 -0,79 BIST IZMIR 222.341 0,70 BIST KAYSERI 542.969 0,41 BIST KOCAELI 247.483 -0,34 BIST KONYA 107.351 1,81 BIST TEKIRDAĞ 504.317 2,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)