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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 258.073 -0,52 BIST ANKARA 163.084 -0,08 BIST ANTALYA 111.069 0,62 BIST BALIKESİR 125.811 1,51 BIST BURSA 219.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.073
|-0,52
|BIST ANKARA
|163.084
|-0,08
|BIST ANTALYA
|111.069
|0,62
|BIST BALIKESİR
|125.811
|1,51
|BIST BURSA
|219.394
|1,05
|BIST DENIZLI
|152.382
|0,92
|BIST ISTANBUL
|122.880
|-0,79
|BIST IZMIR
|222.341
|0,70
|BIST KAYSERI
|542.969
|0,41
|BIST KOCAELI
|247.483
|-0,34
|BIST KONYA
|107.351
|1,81
|BIST TEKIRDAĞ
|504.317
|2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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