Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 258.073 -0,52 BIST ANKARA 163.084 -0,08 BIST ANTALYA 111.069 0,62 BIST BALIKESİR 125.811 1,51 BIST BURSA 219.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 258.073 -0,52
BIST ANKARA 163.084 -0,08
BIST ANTALYA 111.069 0,62
BIST BALIKESİR 125.811 1,51
BIST BURSA 219.394 1,05
BIST DENIZLI 152.382 0,92
BIST ISTANBUL 122.880 -0,79
BIST IZMIR 222.341 0,70
BIST KAYSERI 542.969 0,41
BIST KOCAELI 247.483 -0,34
BIST KONYA 107.351 1,81
BIST TEKIRDAĞ 504.317 2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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