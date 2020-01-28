Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.208 -0,13 BIST ANKARA 162.854 -0,14 BIST ANTALYA 111.689 0,61 BIST BALIKESİR 126.753 2,27 BIST BURSA 217.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 256.208 -0,13
BIST ANKARA 162.854 -0,14
BIST ANTALYA 111.689 0,61
BIST BALIKESİR 126.753 2,27
BIST BURSA 217.465 -0,55
BIST DENIZLI 150.323 0,86
BIST ISTANBUL 121.033 -0,54
BIST IZMIR 222.711 0,05
BIST KAYSERI 534.564 -0,37
BIST KOCAELI 244.517 -0,46
BIST KONYA 105.537 0,08
BIST TEKIRDAĞ 491.232 -0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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