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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.208 -0,13 BIST ANKARA 162.854 -0,14 BIST ANTALYA 111.689 0,61 BIST BALIKESİR 126.753 2,27 BIST BURSA 217.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.208
|-0,13
|BIST ANKARA
|162.854
|-0,14
|BIST ANTALYA
|111.689
|0,61
|BIST BALIKESİR
|126.753
|2,27
|BIST BURSA
|217.465
|-0,55
|BIST DENIZLI
|150.323
|0,86
|BIST ISTANBUL
|121.033
|-0,54
|BIST IZMIR
|222.711
|0,05
|BIST KAYSERI
|534.564
|-0,37
|BIST KOCAELI
|244.517
|-0,46
|BIST KONYA
|105.537
|0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|491.232
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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