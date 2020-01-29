Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 258.413 1,30 BIST ANKARA 163.817 0,79 BIST ANTALYA 114.027 1,60 BIST BALIKESİR 127.907 1,85 BIST BURSA 216.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 258.413 1,30
BIST ANKARA 163.817 0,79
BIST ANTALYA 114.027 1,60
BIST BALIKESİR 127.907 1,85
BIST BURSA 216.269 -0,50
BIST DENIZLI 156.672 3,42
BIST ISTANBUL 121.535 0,52
BIST IZMIR 222.344 -0,26
BIST KAYSERI 543.220 1,54
BIST KOCAELI 246.454 0,37
BIST KONYA 108.974 2,98
BIST TEKIRDAĞ 485.894 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, İBB Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Cebeci'yi görevden aldı
HSBC'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı iddia edildi Son dakika: Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu CHP'li Başkan, makam aracı haczedilince vergi dairesinin yolunu kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:56:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]