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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.690 -0,42 BIST ANKARA 162.727 -0,11 BIST ANTALYA 112.195 -0,85 BIST BALIKESİR 124.648 -1,04 BIST BURSA 211.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.690
|-0,42
|BIST ANKARA
|162.727
|-0,11
|BIST ANTALYA
|112.195
|-0,85
|BIST BALIKESİR
|124.648
|-1,04
|BIST BURSA
|211.643
|-1,93
|BIST DENIZLI
|153.031
|-0,49
|BIST ISTANBUL
|119.788
|-0,75
|BIST IZMIR
|217.897
|-1,24
|BIST KAYSERI
|524.140
|-1,87
|BIST KOCAELI
|241.163
|-1,29
|BIST KONYA
|103.644
|-2,66
|BIST TEKIRDAĞ
|466.053
|-2,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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