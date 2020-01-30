Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.690 -0,42 BIST ANKARA 162.727 -0,11 BIST ANTALYA 112.195 -0,85 BIST BALIKESİR 124.648 -1,04 BIST BURSA 211.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 256.690 -0,42
BIST ANKARA 162.727 -0,11
BIST ANTALYA 112.195 -0,85
BIST BALIKESİR 124.648 -1,04
BIST BURSA 211.643 -1,93
BIST DENIZLI 153.031 -0,49
BIST ISTANBUL 119.788 -0,75
BIST IZMIR 217.897 -1,24
BIST KAYSERI 524.140 -1,87
BIST KOCAELI 241.163 -1,29
BIST KONYA 103.644 -2,66
BIST TEKIRDAĞ 466.053 -2,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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