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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 260.072 1,93 BIST ANKARA 162.601 -0,06 BIST ANTALYA 110.972 0,23 BIST BALIKESİR 124.404 -0,73 BIST BURSA 210.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|260.072
|1,93
|BIST ANKARA
|162.601
|-0,06
|BIST ANTALYA
|110.972
|0,23
|BIST BALIKESİR
|124.404
|-0,73
|BIST BURSA
|210.521
|-0,92
|BIST DENIZLI
|156.820
|3,40
|BIST ISTANBUL
|120.225
|0,13
|BIST IZMIR
|219.063
|0,83
|BIST KAYSERI
|525.114
|0,17
|BIST KOCAELI
|242.734
|-0,84
|BIST KONYA
|103.326
|1,03
|BIST TEKIRDAĞ
|489.155
|4,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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