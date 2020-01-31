Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 260.072 1,93 BIST ANKARA 162.601 -0,06 BIST ANTALYA 110.972 0,23 BIST BALIKESİR 124.404 -0,73 BIST BURSA 210.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 260.072 1,93
BIST ANKARA 162.601 -0,06
BIST ANTALYA 110.972 0,23
BIST BALIKESİR 124.404 -0,73
BIST BURSA 210.521 -0,92
BIST DENIZLI 156.820 3,40
BIST ISTANBUL 120.225 0,13
BIST IZMIR 219.063 0,83
BIST KAYSERI 525.114 0,17
BIST KOCAELI 242.734 -0,84
BIST KONYA 103.326 1,03
BIST TEKIRDAĞ 489.155 4,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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