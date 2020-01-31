Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 260.072 1,93 BIST ANKARA 162.601 -0,06 BIST ANTALYA 110.972 0,23 BIST BALIKESİR 124.404 -0,73 BIST BURSA 210.521 -0,92 BIST DENIZLI 156.820 3,40 BIST ISTANBUL 120.225 0,13 BIST IZMIR 219.063 0,83 BIST KAYSERI 525.114 0,17 BIST KOCAELI 242.734 -0,84 BIST KONYA 103.326 1,03 BIST TEKIRDAĞ 489.155 4,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)