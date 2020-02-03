Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.051 0,03 BIST ANKARA 161.609 0,26 BIST ANTALYA 111.044 -0,32 BIST BALIKESİR 126.677 2,28 BIST BURSA 211.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.051
|0,03
|BIST ANKARA
|161.609
|0,26
|BIST ANTALYA
|111.044
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|126.677
|2,28
|BIST BURSA
|211.248
|0,27
|BIST DENIZLI
|162.024
|1,74
|BIST ISTANBUL
|120.797
|0,23
|BIST IZMIR
|222.181
|0,89
|BIST KAYSERI
|521.620
|0,20
|BIST KOCAELI
|240.614
|-0,08
|BIST KONYA
|103.288
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|492.574
|0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Emniyet, tartışma konusu olan bekçi maaşlarının ne kadar olduğunu açıkladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç'a Ukrayna'da fahri doktora verildi