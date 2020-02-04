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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.780 0,80 BIST ANKARA 165.144 1,70 BIST ANTALYA 112.647 2,57 BIST BALIKESİR 129.894 1,66 BIST BURSA 216.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.780
|0,80
|BIST ANKARA
|165.144
|1,70
|BIST ANTALYA
|112.647
|2,57
|BIST BALIKESİR
|129.894
|1,66
|BIST BURSA
|216.681
|2,32
|BIST DENIZLI
|163.253
|1,33
|BIST ISTANBUL
|122.822
|1,24
|BIST IZMIR
|226.526
|1,63
|BIST KAYSERI
|535.756
|2,94
|BIST KOCAELI
|241.374
|0,54
|BIST KONYA
|105.768
|1,99
|BIST TEKIRDAĞ
|499.601
|2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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