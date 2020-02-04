Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.780 0,80 BIST ANKARA 165.144 1,70 BIST ANTALYA 112.647 2,57 BIST BALIKESİR 129.894 1,66 BIST BURSA 216.681 2,32 BIST DENIZLI 163.253 1,33 BIST ISTANBUL 122.822 1,24 BIST IZMIR 226.526 1,63 BIST KAYSERI 535.756 2,94 BIST KOCAELI 241.374 0,54 BIST KONYA 105.768 1,99 BIST TEKIRDAĞ 499.601 2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)