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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 268.558 2,24 BIST ANKARA 168.264 0,49 BIST ANTALYA 126.840 6,87 BIST BALIKESİR 128.908 0,19 BIST BURSA 219.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|268.558
|2,24
|BIST ANKARA
|168.264
|0,49
|BIST ANTALYA
|126.840
|6,87
|BIST BALIKESİR
|128.908
|0,19
|BIST BURSA
|219.970
|0,19
|BIST DENIZLI
|166.236
|0,83
|BIST ISTANBUL
|124.829
|0,65
|BIST IZMIR
|226.804
|0,00
|BIST KAYSERI
|542.578
|-0,15
|BIST KOCAELI
|245.221
|0,87
|BIST KONYA
|107.872
|2,08
|BIST TEKIRDAĞ
|506.192
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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