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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 293.288 2,14 BIST ANKARA 167.189 0,05 BIST ANTALYA 122.814 2,07 BIST BALIKESİR 127.631 0,04 BIST BURSA 218.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|293.288
|2,14
|BIST ANKARA
|167.189
|0,05
|BIST ANTALYA
|122.814
|2,07
|BIST BALIKESİR
|127.631
|0,04
|BIST BURSA
|218.338
|0,26
|BIST DENIZLI
|164.527
|1,37
|BIST ISTANBUL
|125.064
|0,63
|BIST IZMIR
|225.595
|-0,01
|BIST KAYSERI
|549.063
|2,01
|BIST KOCAELI
|244.610
|0,28
|BIST KONYA
|108.315
|1,80
|BIST TEKIRDAĞ
|507.762
|-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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