Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 293.288 2,14 BIST ANKARA 167.189 0,05 BIST ANTALYA 122.814 2,07 BIST BALIKESİR 127.631 0,04 BIST BURSA 218.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 293.288 2,14
BIST ANKARA 167.189 0,05
BIST ANTALYA 122.814 2,07
BIST BALIKESİR 127.631 0,04
BIST BURSA 218.338 0,26
BIST DENIZLI 164.527 1,37
BIST ISTANBUL 125.064 0,63
BIST IZMIR 225.595 -0,01
BIST KAYSERI 549.063 2,01
BIST KOCAELI 244.610 0,28
BIST KONYA 108.315 1,80
BIST TEKIRDAĞ 507.762 -0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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