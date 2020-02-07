Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 284.492 0,39 BIST ANKARA 167.073 0,30 BIST ANTALYA 121.049 -1,37 BIST BALIKESİR 126.863 0,26 BIST BURSA 218.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 284.492 0,39
BIST ANKARA 167.073 0,30
BIST ANTALYA 121.049 -1,37
BIST BALIKESİR 126.863 0,26
BIST BURSA 218.152 0,15
BIST DENIZLI 163.654 0,97
BIST ISTANBUL 124.412 0,07
BIST IZMIR 226.878 0,68
BIST KAYSERI 554.943 1,39
BIST KOCAELI 243.865 0,16
BIST KONYA 106.692 0,08
BIST TEKIRDAĞ 504.493 -0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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