Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.747 4,01 BIST ANKARA 166.779 0,35 BIST ANTALYA 120.285 1,29 BIST BALIKESİR 126.255 1,49 BIST BURSA 217.676 0,50 BIST DENIZLI 167.740 4,45 BIST ISTANBUL 122.830 -0,60 BIST IZMIR 225.712 0,31 BIST KAYSERI 553.801 0,30 BIST KOCAELI 242.977 0,25 BIST KONYA 105.257 -0,07 BIST TEKIRDAĞ 496.244 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)