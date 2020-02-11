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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 293.105 2,31 BIST ANKARA 162.185 -0,52 BIST ANTALYA 114.232 1,05 BIST BALIKESİR 120.113 -1,39 BIST BURSA 211.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|293.105
|2,31
|BIST ANKARA
|162.185
|-0,52
|BIST ANTALYA
|114.232
|1,05
|BIST BALIKESİR
|120.113
|-1,39
|BIST BURSA
|211.092
|-0,22
|BIST DENIZLI
|164.129
|0,46
|BIST ISTANBUL
|119.692
|-0,26
|BIST IZMIR
|218.371
|0,04
|BIST KAYSERI
|525.964
|-2,17
|BIST KOCAELI
|237.830
|0,13
|BIST KONYA
|99.078
|-0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|481.854
|-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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