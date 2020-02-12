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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.589 -0,38 BIST ANKARA 176.223 6,18 BIST ANTALYA 115.320 0,22 BIST BALIKESİR 122.962 -0,33 BIST BURSA 215.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|296.589
|-0,38
|BIST ANKARA
|176.223
|6,18
|BIST ANTALYA
|115.320
|0,22
|BIST BALIKESİR
|122.962
|-0,33
|BIST BURSA
|215.740
|0,34
|BIST DENIZLI
|165.520
|-0,10
|BIST ISTANBUL
|122.854
|0,90
|BIST IZMIR
|222.934
|-0,09
|BIST KAYSERI
|541.272
|0,20
|BIST KOCAELI
|244.046
|1,05
|BIST KONYA
|101.236
|0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|490.002
|-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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