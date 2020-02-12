Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.589 -0,38 BIST ANKARA 176.223 6,18 BIST ANTALYA 115.320 0,22 BIST BALIKESİR 122.962 -0,33 BIST BURSA 215.740 0,34 BIST DENIZLI 165.520 -0,10 BIST ISTANBUL 122.854 0,90 BIST IZMIR 222.934 -0,09 BIST KAYSERI 541.272 0,20 BIST KOCAELI 244.046 1,05 BIST KONYA 101.236 0,37 BIST TEKIRDAĞ 490.002 -0,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)