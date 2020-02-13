Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 312.873 6,00 BIST ANKARA 177.814 0,96 BIST ANTALYA 115.265 0,21 BIST BALIKESİR 126.634 1,68 BIST BURSA 217.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 312.873 6,00
BIST ANKARA 177.814 0,96
BIST ANTALYA 115.265 0,21
BIST BALIKESİR 126.634 1,68
BIST BURSA 217.857 1,31
BIST DENIZLI 165.085 0,86
BIST ISTANBUL 122.756 0,06
BIST IZMIR 222.468 0,25
BIST KAYSERI 544.034 0,60
BIST KOCAELI 244.889 -0,33
BIST KONYA 101.036 0,46
BIST TEKIRDAĞ 494.299 1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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