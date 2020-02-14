Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 311.401 -0,09 BIST ANKARA 181.843 2,55 BIST ANTALYA 115.902 0,35 BIST BALIKESİR 127.411 0,99 BIST BURSA 219.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|311.401
|-0,09
|BIST ANKARA
|181.843
|2,55
|BIST ANTALYA
|115.902
|0,35
|BIST BALIKESİR
|127.411
|0,99
|BIST BURSA
|219.863
|0,01
|BIST DENIZLI
|165.774
|0,82
|BIST ISTANBUL
|123.914
|0,38
|BIST IZMIR
|222.867
|-0,69
|BIST KAYSERI
|546.852
|0,29
|BIST KOCAELI
|244.944
|-0,31
|BIST KONYA
|101.250
|0,27
|BIST TEKIRDAĞ
|497.174
|0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı Rekabet Kurulu, Google'a 98 milyon TL'lik ceza verdi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu