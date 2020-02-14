Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 311.401 -0,09 BIST ANKARA 181.843 2,55 BIST ANTALYA 115.902 0,35 BIST BALIKESİR 127.411 0,99 BIST BURSA 219.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 311.401 -0,09
BIST ANKARA 181.843 2,55
BIST ANTALYA 115.902 0,35
BIST BALIKESİR 127.411 0,99
BIST BURSA 219.863 0,01
BIST DENIZLI 165.774 0,82
BIST ISTANBUL 123.914 0,38
BIST IZMIR 222.867 -0,69
BIST KAYSERI 546.852 0,29
BIST KOCAELI 244.944 -0,31
BIST KONYA 101.250 0,27
BIST TEKIRDAĞ 497.174 0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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