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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 310.638 0,23 BIST ANKARA 181.299 0,58 BIST ANTALYA 115.075 -0,96 BIST BALIKESİR 122.146 1,74 BIST BURSA 215.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|310.638
|0,23
|BIST ANKARA
|181.299
|0,58
|BIST ANTALYA
|115.075
|-0,96
|BIST BALIKESİR
|122.146
|1,74
|BIST BURSA
|215.302
|-0,79
|BIST DENIZLI
|164.026
|-1,67
|BIST ISTANBUL
|123.786
|-0,74
|BIST IZMIR
|223.673
|-0,87
|BIST KAYSERI
|524.164
|-1,53
|BIST KOCAELI
|242.161
|-1,09
|BIST KONYA
|101.060
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|483.717
|-2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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