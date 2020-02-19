Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.726 -0,23 BIST ANKARA 181.303 0,44 BIST ANTALYA 114.440 0,43 BIST BALIKESİR 121.168 -0,45 BIST BURSA 214.361 -0,22 BIST DENIZLI 177.738 -1,94 BIST ISTANBUL 123.473 0,21 BIST IZMIR 223.104 0,28 BIST KAYSERI 514.780 -0,66 BIST KOCAELI 242.211 0,67 BIST KONYA 99.416 -0,75 BIST TEKIRDAĞ 481.337 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)