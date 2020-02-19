Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.726 -0,23 BIST ANKARA 181.303 0,44 BIST ANTALYA 114.440 0,43 BIST BALIKESİR 121.168 -0,45 BIST BURSA 214.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 306.726 -0,23
BIST ANKARA 181.303 0,44
BIST ANTALYA 114.440 0,43
BIST BALIKESİR 121.168 -0,45
BIST BURSA 214.361 -0,22
BIST DENIZLI 177.738 -1,94
BIST ISTANBUL 123.473 0,21
BIST IZMIR 223.104 0,28
BIST KAYSERI 514.780 -0,66
BIST KOCAELI 242.211 0,67
BIST KONYA 99.416 -0,75
BIST TEKIRDAĞ 481.337 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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