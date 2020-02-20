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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 299.698 -2,19 BIST ANKARA 179.427 -1,77 BIST ANTALYA 110.496 -3,50 BIST BALIKESİR 114.362 -4,15 BIST BURSA 211.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|299.698
|-2,19
|BIST ANKARA
|179.427
|-1,77
|BIST ANTALYA
|110.496
|-3,50
|BIST BALIKESİR
|114.362
|-4,15
|BIST BURSA
|211.880
|-1,56
|BIST DENIZLI
|169.293
|-2,47
|BIST ISTANBUL
|122.162
|-0,81
|BIST IZMIR
|218.317
|-1,83
|BIST KAYSERI
|490.732
|-3,34
|BIST KOCAELI
|243.190
|0,07
|BIST KONYA
|93.706
|-4,13
|BIST TEKIRDAĞ
|461.786
|-3,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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