Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 299.698 -2,19 BIST ANKARA 179.427 -1,77 BIST ANTALYA 110.496 -3,50 BIST BALIKESİR 114.362 -4,15 BIST BURSA 211.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 299.698 -2,19
BIST ANKARA 179.427 -1,77
BIST ANTALYA 110.496 -3,50
BIST BALIKESİR 114.362 -4,15
BIST BURSA 211.880 -1,56
BIST DENIZLI 169.293 -2,47
BIST ISTANBUL 122.162 -0,81
BIST IZMIR 218.317 -1,83
BIST KAYSERI 490.732 -3,34
BIST KOCAELI 243.190 0,07
BIST KONYA 93.706 -4,13
BIST TEKIRDAĞ 461.786 -3,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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