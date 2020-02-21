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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.090 1,26 BIST ANKARA 179.239 2,25 BIST ANTALYA 106.631 0,76 BIST BALIKESİR 111.229 0,74 BIST BURSA 205.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|296.090
|1,26
|BIST ANKARA
|179.239
|2,25
|BIST ANTALYA
|106.631
|0,76
|BIST BALIKESİR
|111.229
|0,74
|BIST BURSA
|205.654
|1,51
|BIST DENIZLI
|163.563
|2,08
|BIST ISTANBUL
|118.910
|0,03
|BIST IZMIR
|216.368
|1,94
|BIST KAYSERI
|483.157
|1,58
|BIST KOCAELI
|242.895
|1,58
|BIST KONYA
|91.253
|1,90
|BIST TEKIRDAĞ
|461.693
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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