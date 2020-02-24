Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 293.133 -1,07 BIST ANKARA 178.810 -1,03 BIST ANTALYA 110.491 -0,36 BIST BALIKESİR 112.011 -0,61 BIST BURSA 201.832 -1,99 BIST DENIZLI 171.220 0,32 BIST ISTANBUL 116.185 -2,90 BIST IZMIR 218.610 0,28 BIST KAYSERI 471.337 -3,32 BIST KOCAELI 239.012 -1,00 BIST KONYA 90.328 -2,00 BIST TEKIRDAĞ 456.906 -1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)