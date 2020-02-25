Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 294.051 -0,54 BIST ANKARA 180.254 0,45 BIST ANTALYA 110.847 -0,35 BIST BALIKESİR 114.137 -0,09 BIST BURSA 204.888 0,66 BIST DENIZLI 172.627 0,33 BIST ISTANBUL 117.114 -0,21 BIST IZMIR 217.555 -0,07 BIST KAYSERI 476.512 -0,02 BIST KOCAELI 239.415 -0,43 BIST KONYA 93.248 0,63 BIST TEKIRDAĞ 457.965 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)