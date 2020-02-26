Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 297.749 0,53 BIST ANKARA 180.222 -0,28 BIST ANTALYA 110.572 -0,53 BIST BALIKESİR 113.628 -0,17 BIST BURSA 209.020 0,58 BIST DENIZLI 176.985 2,09 BIST ISTANBUL 116.308 -1,11 BIST IZMIR 216.468 -0,13 BIST KAYSERI 478.298 -1,55 BIST KOCAELI 238.796 0,12 BIST KONYA 94.525 -1,14 BIST TEKIRDAĞ 454.706 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)