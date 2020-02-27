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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
10 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.679 -5,68 BIST ANKARA 172.695 -4,49 BIST ANTALYA 104.170 -5,96 BIST BALIKESİR 108.342 -4,78 BIST BURSA 201.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|278.679
|-5,68
|BIST ANKARA
|172.695
|-4,49
|BIST ANTALYA
|104.170
|-5,96
|BIST BALIKESİR
|108.342
|-4,78
|BIST BURSA
|201.408
|-4,12
|BIST DENIZLI
|167.497
|-4,63
|BIST ISTANBUL
|113.768
|-3,26
|BIST IZMIR
|210.580
|-3,03
|BIST KAYSERI
|459.649
|-4,01
|BIST KOCAELI
|231.776
|-3,32
|BIST KONYA
|90.536
|-4,63
|BIST TEKIRDAĞ
|438.924
|-3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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