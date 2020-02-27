Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

10 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.679 -5,68 BIST ANKARA 172.695 -4,49 BIST ANTALYA 104.170 -5,96 BIST BALIKESİR 108.342 -4,78 BIST BURSA 201.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 278.679 -5,68
BIST ANKARA 172.695 -4,49
BIST ANTALYA 104.170 -5,96
BIST BALIKESİR 108.342 -4,78
BIST BURSA 201.408 -4,12
BIST DENIZLI 167.497 -4,63
BIST ISTANBUL 113.768 -3,26
BIST IZMIR 210.580 -3,03
BIST KAYSERI 459.649 -4,01
BIST KOCAELI 231.776 -3,32
BIST KONYA 90.536 -4,63
BIST TEKIRDAĞ 438.924 -3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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