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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.103 -4,71 BIST ANKARA 168.722 -2,97 BIST ANTALYA 95.499 -7,17 BIST BALIKESİR 98.864 -7,07 BIST BURSA 192.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.103
|-4,71
|BIST ANKARA
|168.722
|-2,97
|BIST ANTALYA
|95.499
|-7,17
|BIST BALIKESİR
|98.864
|-7,07
|BIST BURSA
|192.627
|-3,56
|BIST DENIZLI
|158.941
|-4,44
|BIST ISTANBUL
|107.435
|-4,58
|BIST IZMIR
|202.121
|-3,54
|BIST KAYSERI
|441.163
|-3,85
|BIST KOCAELI
|224.152
|-1,97
|BIST KONYA
|82.566
|-7,15
|BIST TEKIRDAĞ
|411.756
|-5,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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