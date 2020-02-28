Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.103 -4,71 BIST ANKARA 168.722 -2,97 BIST ANTALYA 95.499 -7,17 BIST BALIKESİR 98.864 -7,07 BIST BURSA 192.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.103 -4,71
BIST ANKARA 168.722 -2,97
BIST ANTALYA 95.499 -7,17
BIST BALIKESİR 98.864 -7,07
BIST BURSA 192.627 -3,56
BIST DENIZLI 158.941 -4,44
BIST ISTANBUL 107.435 -4,58
BIST IZMIR 202.121 -3,54
BIST KAYSERI 441.163 -3,85
BIST KOCAELI 224.152 -1,97
BIST KONYA 82.566 -7,15
BIST TEKIRDAĞ 411.756 -5,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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