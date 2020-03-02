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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 270.751 1,56 BIST ANKARA 169.956 1,94 BIST ANTALYA 98.329 2,94 BIST BALIKESİR 100.157 1,69 BIST BURSA 200.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|270.751
|1,56
|BIST ANKARA
|169.956
|1,94
|BIST ANTALYA
|98.329
|2,94
|BIST BALIKESİR
|100.157
|1,69
|BIST BURSA
|200.938
|2,25
|BIST DENIZLI
|163.324
|3,98
|BIST ISTANBUL
|110.205
|2,17
|BIST IZMIR
|204.541
|2,21
|BIST KAYSERI
|455.496
|1,77
|BIST KOCAELI
|228.690
|1,55
|BIST KONYA
|86.883
|4,45
|BIST TEKIRDAĞ
|419.376
|3,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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