Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 270.751 1,56 BIST ANKARA 169.956 1,94 BIST ANTALYA 98.329 2,94 BIST BALIKESİR 100.157 1,69 BIST BURSA 200.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 270.751 1,56
BIST ANKARA 169.956 1,94
BIST ANTALYA 98.329 2,94
BIST BALIKESİR 100.157 1,69
BIST BURSA 200.938 2,25
BIST DENIZLI 163.324 3,98
BIST ISTANBUL 110.205 2,17
BIST IZMIR 204.541 2,21
BIST KAYSERI 455.496 1,77
BIST KOCAELI 228.690 1,55
BIST KONYA 86.883 4,45
BIST TEKIRDAĞ 419.376 3,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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