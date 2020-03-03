Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.203 1,49 BIST ANKARA 175.223 3,09 BIST ANTALYA 101.965 2,70 BIST BALIKESİR 101.385 2,39 BIST BURSA 205.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|275.203
|1,49
|BIST ANKARA
|175.223
|3,09
|BIST ANTALYA
|101.965
|2,70
|BIST BALIKESİR
|101.385
|2,39
|BIST BURSA
|205.633
|1,47
|BIST DENIZLI
|163.828
|-0,37
|BIST ISTANBUL
|112.404
|2,47
|BIST IZMIR
|207.967
|2,01
|BIST KAYSERI
|461.278
|1,60
|BIST KOCAELI
|231.161
|1,35
|BIST KONYA
|90.295
|3,20
|BIST TEKIRDAĞ
|436.139
|2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Yolcu beraberinde en fazla işlenmemiş 5 kilogram altın yurda getirilebilecek Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son dakika: ABD Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti