Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.203 1,49 BIST ANKARA 175.223 3,09 BIST ANTALYA 101.965 2,70 BIST BALIKESİR 101.385 2,39 BIST BURSA 205.633 1,47 BIST DENIZLI 163.828 -0,37 BIST ISTANBUL 112.404 2,47 BIST IZMIR 207.967 2,01 BIST KAYSERI 461.278 1,60 BIST KOCAELI 231.161 1,35 BIST KONYA 90.295 3,20 BIST TEKIRDAĞ 436.139 2,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)