Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.203 1,49 BIST ANKARA 175.223 3,09 BIST ANTALYA 101.965 2,70 BIST BALIKESİR 101.385 2,39 BIST BURSA 205.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.203 1,49
BIST ANKARA 175.223 3,09
BIST ANTALYA 101.965 2,70
BIST BALIKESİR 101.385 2,39
BIST BURSA 205.633 1,47
BIST DENIZLI 163.828 -0,37
BIST ISTANBUL 112.404 2,47
BIST IZMIR 207.967 2,01
BIST KAYSERI 461.278 1,60
BIST KOCAELI 231.161 1,35
BIST KONYA 90.295 3,20
BIST TEKIRDAĞ 436.139 2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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