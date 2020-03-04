Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.679 -0,24 BIST ANKARA 181.541 0,44 BIST ANTALYA 102.907 1,00 BIST BALIKESİR 101.760 0,61 BIST BURSA 208.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 278.679 -0,24
BIST ANKARA 181.541 0,44
BIST ANTALYA 102.907 1,00
BIST BALIKESİR 101.760 0,61
BIST BURSA 208.705 -0,07
BIST DENIZLI 165.855 2,02
BIST ISTANBUL 113.932 0,82
BIST IZMIR 208.958 -0,08
BIST KAYSERI 462.290 -0,21
BIST KOCAELI 228.689 -0,61
BIST KONYA 90.796 -0,83
BIST TEKIRDAĞ 433.260 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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