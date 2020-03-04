Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.679 -0,24 BIST ANKARA 181.541 0,44 BIST ANTALYA 102.907 1,00 BIST BALIKESİR 101.760 0,61 BIST BURSA 208.705 -0,07 BIST DENIZLI 165.855 2,02 BIST ISTANBUL 113.932 0,82 BIST IZMIR 208.958 -0,08 BIST KAYSERI 462.290 -0,21 BIST KOCAELI 228.689 -0,61 BIST KONYA 90.796 -0,83 BIST TEKIRDAĞ 433.260 -0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)