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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.679 -0,24 BIST ANKARA 181.541 0,44 BIST ANTALYA 102.907 1,00 BIST BALIKESİR 101.760 0,61 BIST BURSA 208.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|278.679
|-0,24
|BIST ANKARA
|181.541
|0,44
|BIST ANTALYA
|102.907
|1,00
|BIST BALIKESİR
|101.760
|0,61
|BIST BURSA
|208.705
|-0,07
|BIST DENIZLI
|165.855
|2,02
|BIST ISTANBUL
|113.932
|0,82
|BIST IZMIR
|208.958
|-0,08
|BIST KAYSERI
|462.290
|-0,21
|BIST KOCAELI
|228.689
|-0,61
|BIST KONYA
|90.796
|-0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|433.260
|-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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