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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.677 -3,32 BIST ANKARA 175.484 -1,93 BIST ANTALYA 98.824 -2,29 BIST BALIKESİR 95.028 -3,70 BIST BURSA 198.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.677
|-3,32
|BIST ANKARA
|175.484
|-1,93
|BIST ANTALYA
|98.824
|-2,29
|BIST BALIKESİR
|95.028
|-3,70
|BIST BURSA
|198.205
|-3,23
|BIST DENIZLI
|155.502
|-2,62
|BIST ISTANBUL
|109.699
|-2,97
|BIST IZMIR
|201.617
|-1,66
|BIST KAYSERI
|436.651
|-3,27
|BIST KOCAELI
|217.454
|-3,16
|BIST KONYA
|84.964
|-4,63
|BIST TEKIRDAĞ
|415.760
|-2,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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