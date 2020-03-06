Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.677 -3,32 BIST ANKARA 175.484 -1,93 BIST ANTALYA 98.824 -2,29 BIST BALIKESİR 95.028 -3,70 BIST BURSA 198.205 -3,23 BIST DENIZLI 155.502 -2,62 BIST ISTANBUL 109.699 -2,97 BIST IZMIR 201.617 -1,66 BIST KAYSERI 436.651 -3,27 BIST KOCAELI 217.454 -3,16 BIST KONYA 84.964 -4,63 BIST TEKIRDAĞ 415.760 -2,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)