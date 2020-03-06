Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.677 -3,32 BIST ANKARA 175.484 -1,93 BIST ANTALYA 98.824 -2,29 BIST BALIKESİR 95.028 -3,70 BIST BURSA 198.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 264.677 -3,32
BIST ANKARA 175.484 -1,93
BIST ANTALYA 98.824 -2,29
BIST BALIKESİR 95.028 -3,70
BIST BURSA 198.205 -3,23
BIST DENIZLI 155.502 -2,62
BIST ISTANBUL 109.699 -2,97
BIST IZMIR 201.617 -1,66
BIST KAYSERI 436.651 -3,27
BIST KOCAELI 217.454 -3,16
BIST KONYA 84.964 -4,63
BIST TEKIRDAĞ 415.760 -2,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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