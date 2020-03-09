Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 253.827 -4,13 BIST ANKARA 168.174 -5,25 BIST ANTALYA 93.232 -5,34 BIST BALIKESİR 91.667 -4,45 BIST BURSA 189.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 253.827 -4,13
BIST ANKARA 168.174 -5,25
BIST ANTALYA 93.232 -5,34
BIST BALIKESİR 91.667 -4,45
BIST BURSA 189.143 -4,48
BIST DENIZLI 148.599 -3,97
BIST ISTANBUL 105.873 -3,85
BIST IZMIR 195.867 -3,14
BIST KAYSERI 425.731 -3,98
BIST KOCAELI 212.119 -2,65
BIST KONYA 81.809 -4,86
BIST TEKIRDAĞ 434.521 1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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