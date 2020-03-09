Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 253.827 -4,13 BIST ANKARA 168.174 -5,25 BIST ANTALYA 93.232 -5,34 BIST BALIKESİR 91.667 -4,45 BIST BURSA 189.143 -4,48 BIST DENIZLI 148.599 -3,97 BIST ISTANBUL 105.873 -3,85 BIST IZMIR 195.867 -3,14 BIST KAYSERI 425.731 -3,98 BIST KOCAELI 212.119 -2,65 BIST KONYA 81.809 -4,86 BIST TEKIRDAĞ 434.521 1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)