Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 250.690 2,39 BIST ANKARA 168.649 3,19 BIST ANTALYA 91.538 3,73 BIST BALIKESİR 89.542 3,26 BIST BURSA 190.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 250.690 2,39
BIST ANKARA 168.649 3,19
BIST ANTALYA 91.538 3,73
BIST BALIKESİR 89.542 3,26
BIST BURSA 190.931 4,94
BIST DENIZLI 144.622 4,34
BIST ISTANBUL 106.660 2,76
BIST IZMIR 194.136 2,29
BIST KAYSERI 422.627 3,40
BIST KOCAELI 216.607 2,68
BIST KONYA 80.289 3,47
BIST TEKIRDAĞ 415.245 3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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