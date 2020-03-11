Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 226.015 -2,09 BIST ANKARA 152.702 -0,91 BIST ANTALYA 77.589 -5,90 BIST BALIKESİR 79.590 -1,56 BIST BURSA 172.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 226.015 -2,09
BIST ANKARA 152.702 -0,91
BIST ANTALYA 77.589 -5,90
BIST BALIKESİR 79.590 -1,56
BIST BURSA 172.803 -2,59
BIST DENIZLI 123.110 -2,75
BIST ISTANBUL 99.471 -0,60
BIST IZMIR 179.075 -1,49
BIST KAYSERI 381.290 -3,91
BIST KOCAELI 200.247 -2,14
BIST KONYA 69.553 -3,38
BIST TEKIRDAĞ 397.263 8,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı

Son Dakika Haberleri
21:02 MASAK'dan firmalara 'virüs' incelemesi
20:46 Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
20:38 Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle günü İtalya hariç düşüşle tamamladı
20:28 MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme
20:24 MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:06:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]