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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 226.015 -2,09 BIST ANKARA 152.702 -0,91 BIST ANTALYA 77.589 -5,90 BIST BALIKESİR 79.590 -1,56 BIST BURSA 172.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|226.015
|-2,09
|BIST ANKARA
|152.702
|-0,91
|BIST ANTALYA
|77.589
|-5,90
|BIST BALIKESİR
|79.590
|-1,56
|BIST BURSA
|172.803
|-2,59
|BIST DENIZLI
|123.110
|-2,75
|BIST ISTANBUL
|99.471
|-0,60
|BIST IZMIR
|179.075
|-1,49
|BIST KAYSERI
|381.290
|-3,91
|BIST KOCAELI
|200.247
|-2,14
|BIST KONYA
|69.553
|-3,38
|BIST TEKIRDAĞ
|397.263
|8,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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