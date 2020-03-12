Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 213.491 -6,28 BIST ANKARA 148.622 -3,77 BIST ANTALYA 68.808 -10,08 BIST BALIKESİR 75.548 -4,99 BIST BURSA 166.304 -5,95 BIST DENIZLI 112.683 -7,67 BIST ISTANBUL 94.712 -3,60 BIST IZMIR 168.268 -5,15 BIST KAYSERI 350.588 -6,63 BIST KOCAELI 191.270 -4,38 BIST KONYA 63.384 -7,66 BIST TEKIRDAĞ 444.876 9,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)