Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 213.491 -6,28 BIST ANKARA 148.622 -3,77 BIST ANTALYA 68.808 -10,08 BIST BALIKESİR 75.548 -4,99 BIST BURSA 166.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 213.491 -6,28
BIST ANKARA 148.622 -3,77
BIST ANTALYA 68.808 -10,08
BIST BALIKESİR 75.548 -4,99
BIST BURSA 166.304 -5,95
BIST DENIZLI 112.683 -7,67
BIST ISTANBUL 94.712 -3,60
BIST IZMIR 168.268 -5,15
BIST KAYSERI 350.588 -6,63
BIST KOCAELI 191.270 -4,38
BIST KONYA 63.384 -7,66
BIST TEKIRDAĞ 444.876 9,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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