Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 206.350 2,27 BIST ANKARA 146.055 3,14 BIST ANTALYA 67.362 2,47 BIST BALIKESİR 72.667 1,85 BIST BURSA 161.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 206.350 2,27
BIST ANKARA 146.055 3,14
BIST ANTALYA 67.362 2,47
BIST BALIKESİR 72.667 1,85
BIST BURSA 161.612 0,20
BIST DENIZLI 105.919 3,13
BIST ISTANBUL 93.070 2,62
BIST IZMIR 164.800 1,45
BIST KAYSERI 337.082 0,87
BIST KOCAELI 187.928 0,45
BIST KONYA 59.542 1,60
BIST TEKIRDAĞ 373.792 -7,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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