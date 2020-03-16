Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.870 -8,52 BIST ANKARA 135.525 -7,96 BIST ANTALYA 62.897 -8,04 BIST BALIKESİR 69.783 -6,34 BIST BURSA 145.982 -9,03 BIST DENIZLI 101.565 -6,41 BIST ISTANBUL 86.938 -7,10 BIST IZMIR 153.863 -7,83 BIST KAYSERI 318.947 -7,11 BIST KOCAELI 174.947 -6,28 BIST KONYA 56.910 -8,38 BIST TEKIRDAĞ 342.388 -8,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)