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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.870 -8,52 BIST ANKARA 135.525 -7,96 BIST ANTALYA 62.897 -8,04 BIST BALIKESİR 69.783 -6,34 BIST BURSA 145.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.870
|-8,52
|BIST ANKARA
|135.525
|-7,96
|BIST ANTALYA
|62.897
|-8,04
|BIST BALIKESİR
|69.783
|-6,34
|BIST BURSA
|145.982
|-9,03
|BIST DENIZLI
|101.565
|-6,41
|BIST ISTANBUL
|86.938
|-7,10
|BIST IZMIR
|153.863
|-7,83
|BIST KAYSERI
|318.947
|-7,11
|BIST KOCAELI
|174.947
|-6,28
|BIST KONYA
|56.910
|-8,38
|BIST TEKIRDAĞ
|342.388
|-8,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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