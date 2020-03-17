Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 175.636 -8,55 BIST ANKARA 126.761 -5,22 BIST ANTALYA 57.410 -7,11 BIST BALIKESİR 66.922 -3,11 BIST BURSA 135.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 175.636 -8,55
BIST ANKARA 126.761 -5,22
BIST ANTALYA 57.410 -7,11
BIST BALIKESİR 66.922 -3,11
BIST BURSA 135.839 -7,79
BIST DENIZLI 93.555 -7,07
BIST ISTANBUL 83.585 -3,01
BIST IZMIR 144.327 -5,68
BIST KAYSERI 296.310 -5,29
BIST KOCAELI 161.335 -5,87
BIST KONYA 52.576 -6,39
BIST TEKIRDAĞ 307.798 -9,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:10:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]