Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 175.636 -8,55 BIST ANKARA 126.761 -5,22 BIST ANTALYA 57.410 -7,11 BIST BALIKESİR 66.922 -3,11 BIST BURSA 135.839 -7,79 BIST DENIZLI 93.555 -7,07 BIST ISTANBUL 83.585 -3,01 BIST IZMIR 144.327 -5,68 BIST KAYSERI 296.310 -5,29 BIST KOCAELI 161.335 -5,87 BIST KONYA 52.576 -6,39 BIST TEKIRDAĞ 307.798 -9,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)