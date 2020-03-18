Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.872 1,24 BIST ANKARA 128.298 -0,69 BIST ANTALYA 56.445 -2,82 BIST BALIKESİR 68.846 -0,78 BIST BURSA 133.260 -3,07 BIST DENIZLI 92.671 -0,37 BIST ISTANBUL 83.534 -1,49 BIST IZMIR 143.720 -1,68 BIST KAYSERI 300.757 -1,82 BIST KOCAELI 157.065 -2,26 BIST KONYA 51.552 -0,89 BIST TEKIRDAĞ 295.810 -4,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)