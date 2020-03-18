Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.872 1,24 BIST ANKARA 128.298 -0,69 BIST ANTALYA 56.445 -2,82 BIST BALIKESİR 68.846 -0,78 BIST BURSA 133.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.872 1,24
BIST ANKARA 128.298 -0,69
BIST ANTALYA 56.445 -2,82
BIST BALIKESİR 68.846 -0,78
BIST BURSA 133.260 -3,07
BIST DENIZLI 92.671 -0,37
BIST ISTANBUL 83.534 -1,49
BIST IZMIR 143.720 -1,68
BIST KAYSERI 300.757 -1,82
BIST KOCAELI 157.065 -2,26
BIST KONYA 51.552 -0,89
BIST TEKIRDAĞ 295.810 -4,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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