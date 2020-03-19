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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.502 -0,44 BIST ANKARA 126.857 -0,59 BIST ANTALYA 53.715 -4,37 BIST BALIKESİR 67.535 -1,84 BIST BURSA 130.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.502
|-0,44
|BIST ANKARA
|126.857
|-0,59
|BIST ANTALYA
|53.715
|-4,37
|BIST BALIKESİR
|67.535
|-1,84
|BIST BURSA
|130.196
|-2,65
|BIST DENIZLI
|92.121
|0,51
|BIST ISTANBUL
|83.064
|-0,10
|BIST IZMIR
|143.447
|-0,06
|BIST KAYSERI
|299.999
|-0,93
|BIST KOCAELI
|148.031
|-3,19
|BIST KONYA
|51.006
|-1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|297.692
|1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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