Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.502 -0,44 BIST ANKARA 126.857 -0,59 BIST ANTALYA 53.715 -4,37 BIST BALIKESİR 67.535 -1,84 BIST BURSA 130.196 -2,65 BIST DENIZLI 92.121 0,51 BIST ISTANBUL 83.064 -0,10 BIST IZMIR 143.447 -0,06 BIST KAYSERI 299.999 -0,93 BIST KOCAELI 148.031 -3,19 BIST KONYA 51.006 -1,67 BIST TEKIRDAĞ 297.692 1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)