Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 170.891 -5,20 BIST ANKARA 128.751 -1,04 BIST ANTALYA 52.125 -7,06 BIST BALIKESİR 71.632 3,31 BIST BURSA 129.959 -2,79 BIST DENIZLI 88.054 -4,49 BIST ISTANBUL 83.513 -1,12 BIST IZMIR 145.531 -1,76 BIST KAYSERI 293.697 -2,36 BIST KOCAELI 147.970 -3,30 BIST KONYA 51.335 -0,95 BIST TEKIRDAĞ 353.040 7,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)