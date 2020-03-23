Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 170.891 -5,20 BIST ANKARA 128.751 -1,04 BIST ANTALYA 52.125 -7,06 BIST BALIKESİR 71.632 3,31 BIST BURSA 129.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 170.891 -5,20
BIST ANKARA 128.751 -1,04
BIST ANTALYA 52.125 -7,06
BIST BALIKESİR 71.632 3,31
BIST BURSA 129.959 -2,79
BIST DENIZLI 88.054 -4,49
BIST ISTANBUL 83.513 -1,12
BIST IZMIR 145.531 -1,76
BIST KAYSERI 293.697 -2,36
BIST KOCAELI 147.970 -3,30
BIST KONYA 51.335 -0,95
BIST TEKIRDAĞ 353.040 7,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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