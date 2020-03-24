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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 184.094 7,18 BIST ANKARA 137.331 5,88 BIST ANTALYA 54.178 3,63 BIST BALIKESİR 75.010 5,30 BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.094
|7,18
|BIST ANKARA
|137.331
|5,88
|BIST ANTALYA
|54.178
|3,63
|BIST BALIKESİR
|75.010
|5,30
|BIST BURSA
|137.549
|6,12
|BIST DENIZLI
|93.150
|5,69
|BIST ISTANBUL
|86.999
|3,99
|BIST IZMIR
|157.296
|5,28
|BIST KAYSERI
|312.480
|4,61
|BIST KOCAELI
|160.709
|5,16
|BIST KONYA
|55.800
|8,29
|BIST TEKIRDAĞ
|385.545
|8,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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