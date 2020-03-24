Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 184.094 7,18 BIST ANKARA 137.331 5,88 BIST ANTALYA 54.178 3,63 BIST BALIKESİR 75.010 5,30 BIST BURSA 137.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 184.094 7,18
BIST ANKARA 137.331 5,88
BIST ANTALYA 54.178 3,63
BIST BALIKESİR 75.010 5,30
BIST BURSA 137.549 6,12
BIST DENIZLI 93.150 5,69
BIST ISTANBUL 86.999 3,99
BIST IZMIR 157.296 5,28
BIST KAYSERI 312.480 4,61
BIST KOCAELI 160.709 5,16
BIST KONYA 55.800 8,29
BIST TEKIRDAĞ 385.545 8,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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