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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 191.779 3,64 BIST ANKARA 139.745 -0,39 BIST ANTALYA 53.965 -1,62 BIST BALIKESİR 75.090 -2,14 BIST BURSA 133.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.779
|3,64
|BIST ANKARA
|139.745
|-0,39
|BIST ANTALYA
|53.965
|-1,62
|BIST BALIKESİR
|75.090
|-2,14
|BIST BURSA
|133.592
|-5,65
|BIST DENIZLI
|96.427
|0,35
|BIST ISTANBUL
|87.890
|0,21
|BIST IZMIR
|161.175
|0,49
|BIST KAYSERI
|316.962
|-0,89
|BIST KOCAELI
|163.585
|-0,06
|BIST KONYA
|57.196
|1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|397.600
|2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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