Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 191.779 3,64 BIST ANKARA 139.745 -0,39 BIST ANTALYA 53.965 -1,62 BIST BALIKESİR 75.090 -2,14 BIST BURSA 133.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 191.779 3,64
BIST ANKARA 139.745 -0,39
BIST ANTALYA 53.965 -1,62
BIST BALIKESİR 75.090 -2,14
BIST BURSA 133.592 -5,65
BIST DENIZLI 96.427 0,35
BIST ISTANBUL 87.890 0,21
BIST IZMIR 161.175 0,49
BIST KAYSERI 316.962 -0,89
BIST KOCAELI 163.585 -0,06
BIST KONYA 57.196 1,97
BIST TEKIRDAĞ 397.600 2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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