Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 191.779 3,64 BIST ANKARA 139.745 -0,39 BIST ANTALYA 53.965 -1,62 BIST BALIKESİR 75.090 -2,14 BIST BURSA 133.592 -5,65 BIST DENIZLI 96.427 0,35 BIST ISTANBUL 87.890 0,21 BIST IZMIR 161.175 0,49 BIST KAYSERI 316.962 -0,89 BIST KOCAELI 163.585 -0,06 BIST KONYA 57.196 1,97 BIST TEKIRDAĞ 397.600 2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)